Суд в Германии приговорил пенсионера к условному сроку за хранение танка и пушки

КИЕВ. 4 августа. УНН. Окружной суд немецкого города Киль приговорил 84-летнего пенсионера до 14 месяцев лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тыс. евро за нелегальное хранение военной техники и боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR, передает УНН.

Детали

Мужчина признан виновным в нарушении закона о контроле над вооружениями. Назначенный судом штраф пойдет на благотворительные цели.

Напомним

В апреле прошлого года в Бельгии от коронавирусной инфекции умер один из последних узников Освенцима.