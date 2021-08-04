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Суд в Германии приговорил пенсионера к условному сроку за хранение танка и пушки

Суд в Германии приговорил пенсионера к условному сроку за хранение танка и пушки

КИЕВ. 4 августа. УНН. Окружной суд немецкого города Киль приговорил 84-летнего пенсионера до 14 месяцев лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тыс. евро за нелегальное хранение военной техники и боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR, передает УНН.

Детали

Мужчина признан виновным в нарушении закона о контроле над вооружениями. Назначенный судом штраф пойдет на благотворительные цели.

Напомним

В апреле прошлого года в Бельгии от коронавирусной инфекции умер один из последних узников Освенцима.

Источник: УНН
Теги: суд, оружие, Германия
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