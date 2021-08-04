Новости: Новости Мира
4 августа 2021, 05:35 • Илья Нежигай • 9975
Суд в Германии приговорил пенсионера к условному сроку за хранение танка и пушки
КИЕВ. 4 августа. УНН. Окружной суд немецкого города Киль приговорил 84-летнего пенсионера до 14 месяцев лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тыс. евро за нелегальное хранение военной техники и боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR, передает УНН.
Детали
Мужчина признан виновным в нарушении закона о контроле над вооружениями. Назначенный судом штраф пойдет на благотворительные цели.
Напомним
В апреле прошлого года в Бельгии от коронавирусной инфекции умер один из последних узников Освенцима.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram