Еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину

КИЕВ. 4 августа. УНН. Белорусская спортсменка Яна Максимова, которая выступает в многоборье и ее муж, легкоатлет Андрей Кравченко, в среду, 3 августа, заявили, что не вернутся на родину после ситуации, произошедшей с бегуньей Кристиной Тимановскую на Олимпийских играх в Токио, передает УНН со ссылкой на DW.

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“После всех событий, произошедших в Беларусь возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. В течение всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать”, — заявила Максимова, которая находится в настоящее время с семьей в Германии.

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Спортсменка уточнила в Instagram, что решение не возвращаться принял также и ее муж. Андрей Кравченко был одним из более 400 спортсменов, которые подписали в августе 2020 года открытое письмо, в котором осуждались многочисленные факты фальсификации результатов президентских выборов и насилие со стороны силовиков по мирно протестующих граждан. Вскоре после этого он был отчислен из сборной Беларуси.

Максимова надеется выступить под бело-красно-белым флагом

“В Германии сейчас могу дышать полной грудью, хорошо спать. Хочу вернуть ту энергию, которой мне не хватило на соревнованиях для хорошего выступления и попадания в Токио на ОИ ... А еще я очень надеюсь, что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом”, — приводит слова Максимовой Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС).

Тимановська вылетела в Варшаву ... или Вену?

Спортивные функционеры Беларуси 1 августа попытались заставить 24-летнюю участницу сборной страны на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Кристину Тимановскую до отъезда на родину. Легкоатлетка исключили из команды после того, как она выступила с критикой тренерского состава олимпийской сборной Беларуси. Однако, уже находясь в аэропорту Токио, Тимановская заявила, что ее доставили к самолету против его воли, и отказалась от посадки и возвращения на родину.

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Через день ей была оказана гуманитарная виза польскими властями. В ночь на 4 августа спортсменка прибыла в аэропорт японской столицы и, по сведениям агентства AFP, вылетела в Вену. Впрочем, за да ими Reuters, спортсменка вылетела в Польшу.