В мире коронавирусом заразились уже 200 млн человек

КИЕВ. 4 августа. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заразились более 200 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицирована 200,259,203 человек, из них выздоровели 180,526,747 лица. Количество умерших возросло до 4,258,679.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (36,049,015), Индия (31,767,965), Бразилия (19,986,073), Россия (6,334,195), Франция (6,178,632), Великобритания (5,923,820), Турция (5,795,665) и Аргентина (4,961,880).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (630,497), Бразилии (558,597) и Индии (425,789).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 254 361 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 981 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.