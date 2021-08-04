Американка установила мировой рекорд на Олимпиаде в Токио

КИЕВ. 4 августа. УНН. Представительница США Сидни Маклафлин завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами, установив новый мировой рекорд, передает УНН.

Детали

Победительница преодолела дистанцию за 51,46 секунды, побив собственное предыдущее достижение (51,90), установленный 26 июня 2021 в США. Второе место заняла ее соотечественница далай-ламы Мухаммад (0,12), третьей стала представительница Нидерландов Фемке Бол (+0,57).

Досье

Маклафлин 21 год. Она является чемпионкой мира 2019 году в эстафете 4 × 400 метров и серебряным призером того же турнира на дистанции 400 метров с барьерами.

31-летняя Мухаммад является олимпийской чемпионкой 2016 и чемпионкой мира 2019 году в беге на 400 метров с барьерами. Также в ее активе золото чемпионата мира 2019 году в эстафете 4 × 400 метров. 21-летняя Бол является двукратной чемпионкой Европы в помещении.

ОИ “Токио-2020”: Лидеры по количеству медалей

В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Китая (32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы (25-29-21), третьими — японцы (19-6-11).

Напомним

На Олимпиаде избили рекорд Украинская, державшийся 26 лет.