Американка установила мировой рекорд на Олимпиаде в Токио
КИЕВ. 4 августа. УНН. Представительница США Сидни Маклафлин завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами, установив новый мировой рекорд, передает УНН.
Детали
Победительница преодолела дистанцию за 51,46 секунды, побив собственное предыдущее достижение (51,90), установленный 26 июня 2021 в США. Второе место заняла ее соотечественница далай-ламы Мухаммад (0,12), третьей стала представительница Нидерландов Фемке Бол (+0,57).
Досье
Маклафлин 21 год. Она является чемпионкой мира 2019 году в эстафете 4 × 400 метров и серебряным призером того же турнира на дистанции 400 метров с барьерами.
31-летняя Мухаммад является олимпийской чемпионкой 2016 и чемпионкой мира 2019 году в беге на 400 метров с барьерами. Также в ее активе золото чемпионата мира 2019 году в эстафете 4 × 400 метров. 21-летняя Бол является двукратной чемпионкой Европы в помещении.
ОИ “Токио-2020”: Лидеры по количеству медалей
В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Китая (32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы
Напомним
На Олимпиаде избили рекорд Украинская, державшийся 26 лет.