В ЕС положительно отреагировали на начало расследования смерти Шишова в Киеве

Председатель Белорусской дома в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа.

Он вышел утром во вторник на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Белорусском доме: «На камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышкам, но слишком большой квадрат поисков".

Утром во вторник, 3 августа, Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Близкие погибшего не верят, что активист совершил самоубийство, и подозревают, что смерть Шишова была спланирована, а за ним велась слежка.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве и будет рассматривать все версии, в том числе убийство, замаскированное под самоубийство. В частности, председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что во время следственных действий на теле погибшего главы "Белорусского дома" Виталия Шишова выявлено ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.

Также Клименко отметил, что тело Шишова висело на высоте трех метров, а на одном из пеньков обнаружили след.

Напомним, расследователи Bellingcat намерены начать изучение обстоятельств смерти председателя Виталия Шишова.

В ОПУ заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле дело о смерти главы "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.