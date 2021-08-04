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ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"

ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 4 августа. УНН. За прошедшие сутки, 3 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник применял минометы 82-го калибра.

В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

А в районе населенного пункта майорских враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Реакция украинской стороны

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7 часов утра, 4 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными”, — резюмировали военные.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины запретил въезд должностным лицам и парламентариям (до 10 дней) на территорию проведения операции Объединенных сил.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, боевики, ООС
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