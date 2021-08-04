Более 300 человек на Олимпийских играх заразились коронавирусом

КИЕВ. 4 августа. УНН. Самый высокий суточный показатель инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрирован на Олимпиаде в Токио. За 24 часа им заразились 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду, 4 августа, на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает УНН.

Детали

Среди инфицированных четыре спортсмена. Общее количество случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении соревнований, достигла 322.

Коронавирус на ОИ-2020

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайного положения. Он предусматривает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприятия. Сама Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.

ОИ “Токио-2020”: Лидеры по количеству медалей