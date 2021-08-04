Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 -0,0033  EUR: 31,89 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8835

Более 300 человек на Олимпийских играх заразились коронавирусом

Более 300 человек на Олимпийских играх заразились коронавирусом

КИЕВ. 4 августа. УНН. Самый высокий суточный показатель инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрирован на Олимпиаде в Токио. За 24 часа им заразились 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду, 4 августа, на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает УНН.

Детали

Среди инфицированных четыре спортсмена. Общее количество случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении соревнований, достигла 322.

Коронавирус на ОИ-2020

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайного положения. Он предусматривает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприятия. Сама Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.

ОИ “Токио-2020”: Лидеры по количеству медалей

В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Китая (32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы (25-29-21), третьими — японцы (19-6-11).

Источник: УНН
Теги: спорт, Олимпиада, Коронавирус, Токио, Олимпиада-2020
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.