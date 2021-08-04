Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 -0,0033  EUR: 31,89 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
5790

Байден: США отправит за границу еще 500 млн доз Pfizer до конца августа

Байден: США отправит за границу еще 500 млн доз Pfizer до конца августа

КИЕВ. 4 августа. УНН. Соединенные Штаты начнут распределять 500 млн доз вакцин Pfizer / BioNTech в 100 стран с низким доходом позже в этом месяце. Об этом президент США Джо Байден заявил 3 августа, передает УНН со ссылкой на Associated Press и "Радио Свобода".

Детали

Байден указал на то, что США уже распределили между 65 странами 110 млн доз.

Соединенные Штаты продолжат оказывать десятки миллионов доз в течение лета, в том числе запланированы 500 млн, заявил президент страны, добавив, что Вашингтон не ожидает ничего взамен.

Цитата

“Эти партии вакцин от Америки бесплатные. Мы их продаем. Это не кумовство, никаких условий не выдвигается. Мы делаем это, чтобы спасать жизни. Это все”, — сказал Байден.

Еще детали

Согласно заявлению Белого дома, администрация оценивает ряд факторов, в том числе количество больных COVID-19, уровень смертности, госпитализации и способность страны получать и распределять вакцины, прежде чем решать, куда направлять дозы.

Вместе с тем президент США заверил американских граждан, для внутреннего пользования вакцин тоже хватит, и призвал вакцинироваться, заявив, что вирус “будто пожар, движется невакцинированных общинами”.

Контекст

Объявление сделано на фоне роста количества коронавирусной инфекции в США, вызванного заразным “Дельта” штаммом вируса, который на прошлой неделе заставил чиновников здравоохранения США рекомендовать людям, которые были полностью вакцинированы против COVID-19, восстановить ношение масок в общественных помещения.

Источник: УНН
Теги: США, Джо Байден, вакцина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.