Байден: США отправит за границу еще 500 млн доз Pfizer до конца августа

КИЕВ. 4 августа. УНН. Соединенные Штаты начнут распределять 500 млн доз вакцин Pfizer / BioNTech в 100 стран с низким доходом позже в этом месяце. Об этом президент США Джо Байден заявил 3 августа, передает УНН со ссылкой на Associated Press и "Радио Свобода".

Детали

Байден указал на то, что США уже распределили между 65 странами 110 млн доз.

Соединенные Штаты продолжат оказывать десятки миллионов доз в течение лета, в том числе запланированы 500 млн, заявил президент страны, добавив, что Вашингтон не ожидает ничего взамен.

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“Эти партии вакцин от Америки бесплатные. Мы их продаем. Это не кумовство, никаких условий не выдвигается. Мы делаем это, чтобы спасать жизни. Это все”, — сказал Байден.

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Согласно заявлению Белого дома, администрация оценивает ряд факторов, в том числе количество больных COVID-19, уровень смертности, госпитализации и способность страны получать и распределять вакцины, прежде чем решать, куда направлять дозы.

Вместе с тем президент США заверил американских граждан, для внутреннего пользования вакцин тоже хватит, и призвал вакцинироваться, заявив, что вирус “будто пожар, движется невакцинированных общинами”.

Контекст

Объявление сделано на фоне роста количества коронавирусной инфекции в США, вызванного заразным “Дельта” штаммом вируса, который на прошлой неделе заставил чиновников здравоохранения США рекомендовать людям, которые были полностью вакцинированы против COVID-19, восстановить ношение масок в общественных помещения.