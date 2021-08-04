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За последние сутки в Украине зафиксировали 984 новых случая COVID-19

За последние сутки в Украине зафиксировали 984 новых случая COVID-19

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине зафиксировано 2,255 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 августа, - 984, что выше уровня предыдущего дня. Госпитализировано за сутки при этом 572 человека, что выше показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата

“За сутки 3 августа 2021 в Украине зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 59, медработников — 48)”, — говорится в сообщении.

детали

Также за минувшие сутки:

— госпитализировано — 572 человека;
— летальных случаев — 43;
— выздоровели — 570 человек;

За сутки протестировано:

— методом ПЦР — 22 533 лица,
— методом ИФА — 8 064 лица,
— экспресс-тестами — 16 845 человек.

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 255 345 человек;
— выздоровели — 2 188 273 лица;
— летальных случаев — 53 024;
— проведения ПЦР-тестов — 11 446 663.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина вошла в “зеленую” зону даже по критериям ЕС, показатели заболеваемости самые низкие за последний год.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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