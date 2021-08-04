В Киеве утром образовались пробки: где "тянучка"

КИЕВ. 4 августа. УНН. По состоянию на 8:05 среды, 4 августа, на дорогах Киева заметное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском и на Набережном шоссе.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Жилянской, Саксаганского, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Щусева, Данила Щербакивского.

На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича и на улице Оноре де Бальзака.

Движение на мосту Патона — затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Северном и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.

Дополнение

По состоянию на 4 августа 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/долл.