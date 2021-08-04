Кулеба и Ермак прибыли в США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса Президента Андрей Ермак прибыли в США для подготовки визита Владимира Зеленского в Вашингтон, об этом сообщил глава МИД на Facebook.

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“В феврале я провел первый разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Это был первый официальный контакт новой американской администрации по Украине. Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению Президента США Джозефа Байдена, который состоится уже 30 августа”, — сообщил Кулеба.

Детали

“Встретимся здесь с ключевыми людьми: советником Президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, Госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками”, — написал он.

Он также отметил, что: “Соединенные Штаты Америки — стратегический партнер Украины номер один в области безопасности. Укрепление нашего военно-политического союза входит в топ-приоритетов недавно принятой Стратегии внешней политики Украины... У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких „повышенных тонов“ или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства”.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский ждет содержательную и плодотворную встречу с Джо Байденом 30 августа. Как ожидает Зеленский, главными темами станут мир на Донбассе, возвращение Крыма и энергетическая безопасность Украины.