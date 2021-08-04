За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали более 153 тысяч человек

КИЕВ. 4 августа. УНН. 153 258 человек вакцинировано против COVID-19 в сутки 3 августа 2021 года. Одну дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы — 63 366 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

“С начала прививочной кампании привито 3 759 405 человек, из них получили одну дозу — 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 151 799 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 911 202 прививки”, — указано в сообщении.

153 258 человек вакцинировано против COVID-19 в сутки 3 августа 2021 года. Одну дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы — 63 366 человек.

В течение суток работали: 943 мобильные бригады; 2612 пунктов прививки; 279 центров вакцинации.