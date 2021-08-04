Поддерживаемые Ираном силы захватили танкер у берегов ОАЭ: иранские силы отвергают обвинения в нападении

КИЕВ. 4 августа. УНН. Поддерживаемые Ираном силы захватили нефтяной танкер Asphalt Princess в Персидском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Впоследствии британское агентство морской торговли сообщило, что инцидент “завершен”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Стражи исламской революции Ирана отрицают, что иранские силы или союзники принимали участие в боевых действиях против любого корабля у побережья ОАЭ, заявив, что инцидент был поводом для “враждебных действий” против Тегерана, сообщило государственное телевидение.

Захваченное судно было опознано как асфальтово-битумный танкер под флагом Панамы Asphalt Princess в районе Аравийского моря, которое шло к Ормузскому проливу, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Впоследствии британское агентство морской торговли (UKMTO) сообщило, что инцидент “завершен”, но не предоставило никаких дополнительных подробностей происшествия.

Пограничники покинули танкер, и судно находится в безопасности.

Дополнение

Госдепартамент США заявил, что он обеспокоен и рассматривает сообщения о морском инциденте в заливе Омана, но еще слишком рано “выносить приговор”.

Представитель министерства иностранных дел Великобритании “срочно расследует” инцидент на судне у побережья ОАЭ.

Контекст

Напряженность в регионе нарастает после того, как на прошлой неделе в результате нападения на управляемый Израилем танкер у побережья Омана погибли два члена экипажа и США, Израиль и Великобритания обвинили Иран.

Иран отрицает свою причастность к удару беспилотника по танкеру и заявил, что отреагирует на любую угрозу его безопасности.