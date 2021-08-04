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В результате взрыва военного автобуса в Дамаске погиб водитель и ранены еще три человека

В результате взрыва военного автобуса в Дамаске погиб водитель и ранены еще три человека

КИЕВ. 4 августа. УНН. Автобус, перевозивший сирийских военнослужащих, взорвался на въезде в Масаки аль-Харас (резиденция гвардейцев) недалеко от Машруа Думмар в Дамаске в среду утром. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA, передает УНН.

Детали

Сообщается, что взрыв произошел в результате короткого замыкания, которое привело к взрыву топливного бака автобуса, в результате чего погиб водитель автобуса и травмировались еще трое человек, госпитализированных в больницу.

Добавим

Мощный взрыв, за которым последовала стрельба, раздался в столице Афганистана Кабуле недалеко от укрепленной “зеленой зоны” города, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.

Источник: УНН
Теги: Сирия
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