Новости: Новости Мира
4 августа 2021, 10:15 • Галина Крижановская • 3405
В результате взрыва военного автобуса в Дамаске погиб водитель и ранены еще три человека
КИЕВ. 4 августа. УНН. Автобус, перевозивший сирийских военнослужащих, взорвался на въезде в Масаки аль-Харас (резиденция гвардейцев) недалеко от Машруа Думмар в Дамаске в среду утром. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA, передает УНН.
Детали
Сообщается, что взрыв произошел в результате короткого замыкания, которое привело к взрыву топливного бака автобуса, в результате чего погиб водитель автобуса и травмировались еще трое человек, госпитализированных в больницу.
Добавим
Мощный взрыв, за которым последовала стрельба, раздался в столице Афганистана Кабуле недалеко от укрепленной “зеленой зоны” города, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.
Источник: УНН
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