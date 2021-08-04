В Минске начался суд над оппозиционными политиками Марией Колесниковой и Максимом Знаком

КИЕВ. 4 августа. УНН. Уголовное дело (по трем статьям) представителей команды экс-претендента на пост президента Виктора Бабарыко будут рассматривать в закрытом режиме Минским областным судом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ZERKALO.

Детали

Рассмотрение дела Марии Колесниковой и Максима Знака начнется в 11.00 в суде Минского района и будет происходить в закрытом режиме. Судьей по этому уголовному делу станет Сергей Епихов.

Контекст

9 сентября правоохранительные органы задержали Максима Знака, а Мария Колесникова находится за решеткой с 7 сентября.

Правозащитники признали Колесникову и Знака политзаключенными.

Их адвокаты заявляли, что Максим подвергся уголовному преследованию в связи с выражением профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав, а действия Марии направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности.

Сейчас Колесникову и Знака обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 (Создание экстремистского формирования и руководство им).

Политзаключенным грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова обратилась к самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко с призывом остановить насилие и попытаться мирным способом найти выход из политического кризиса.