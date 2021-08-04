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В Киеве мужчина в Кабмине угрожает взорвать гранату. Полиция выехала на место

В Киеве мужчина в Кабмине угрожает взорвать гранату. Полиция выехала на место

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Киеве мужчина захватил Кабинет министров Украины и угрожает взорвать себя гранатой. На место выехала полиция. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.

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“Полиция выехала на место происшествия. Все необходимые службы на месте”, — сказали в полиции.

Добавим, на ранее опубликованном видео видно, как мужчина ворвался в Кабмин якобы с гранатой и угрожает взорвать себя.

Сейчас возле правительства работники ГСЧС и правоохранители. Депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко сообщил СМИ, что мужчина, который зашел с гранатой в Кабмин, ветеран АТО.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Киев, Украина
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