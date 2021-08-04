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Два человека погибли и еще около 30 человек получили ранения в результате столкновения двух поездов в Чехии

Два человека погибли и еще около 30 человек получили ранения в результате столкновения двух поездов в Чехии

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Два поезда столкнулись возле села Милавче между станциями Домажлице и Ближеев около восьми часов утра в Чехии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Lidovky.

Детали

Два человека погибли, семь находятся в критическом состоянии, около 30 человек получили ранения.

Известно, что один из поездов следовал из Пльзеня в Мюнхен. Второй поезд - пассажирский. Авария произошла на однопутной линии.

"Скорее всего, Expres должен был остановиться у знака "Stop", он проехал мимо и столкнулся с пассажирским поездом", - сообщил министр промышленности и транспорта Чехии Карел Гавличек, который отменил свою рабочую программу и направился к месту аварии.

По предварительной информации, в столкновении виноват управляющий поездом.

"Все оборудование, бывшее в эксплуатации исправное, человеческий фактор невозможно полностью предотвратить", - добавил Гавличек.

На место происшествия выехали и представители руководства Чешских железных дорог.

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Источник: УНН
Теги: Чехия, поезд, авария
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