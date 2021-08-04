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Полиция начала переговоры с мужчиной, который захватил Кабмин

Полиция начала переговоры с мужчиной, который захватил Кабмин

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Киеве введена специальная полицейская операция из-за мужчины, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать в Кабинете министров Украины. С мужем проводятся переговоры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.

Цитата

“В Киеве введена специальная полицейская операция. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, в отношении мужчины будут применены полицейские меры, предусмотренные Законом”, — говорится в сообщении.

Добавим, что мужчина зашел не через центральный вход в Кабмин.

Как сообщает патрульная полиция Киева, перекрыто движение по улице Грушевского (от Парковой дороги до Шелковичной) и улицу Садовую в связи с проведением специальной полицейской операции.

Дополнение

В Киеве мужчина захватил Кабинет министров Украины и угрожает взорвать себя гранатой.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Киев, Украина
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