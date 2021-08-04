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Новости: Криминал и ЧП
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Интересы Кабмина: мужчину задержали

Интересы Кабмина: мужчину задержали

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать Кабинет министров Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Правоохранители задержали бойца “Айдара” Владимира Прохнича, который угрожал взорвать здание Кабмина. Взрыва не было.

Дополнение

Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Позже стало известно, что Кабинет министров Украины захватил бывший боец “Айдара” Владимир Прохнич. По данным источников в правоохранительных органах, он был вооружен гранатой, которая взрывается от удара.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Киев, Украина
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