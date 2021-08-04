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Зеленский: Украина получила от Дании 500 тысяч доз вакцины от COVID-19

Зеленский: Украина получила от Дании 500 тысяч доз вакцины от COVID-19

КИЕВ. 4 августа. УНН. Украина получила от правительства Дании помощь в виде более 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca. Об этом в Twitter написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Наша договоренность с премьер-министром Метте Фредериксен по поддержке вакцинации от коронавируса в Украине реализована. Сегодня наша страна получила от Дании 500 тысяч доз вакцины против COVID-19. Спасибо нашим датским друзьям за помощь в преодолении этого глобального вызова”, — написал Зеленский в Twitter.

Детали

По данным Минздрава Украины, Дания предоставила 509 400 доз вакцины производства AstraZeneca. Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года.

Вакцину с этой поставки использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок.

Транспортировка вакцины из Датского института сыворотки в Киев обеспечил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Добавим

По данным Минздрава, 153 258 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 3 августа 2021 года. Одну дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы — 63 366 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Дания
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