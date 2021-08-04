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Личный рекорд не помог украинке завоевать медаль Олимпийских игр

Личный рекорд не помог украинке завоевать медаль Олимпийских игр
Источник: Reuters

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Состоялся финал в утренней сессии на Олимпийских играх в Токио в беге на 400 м с барьерами, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук, уже переписали историю, выйдя обе в финал, показали высокий результат, заняв соответственно пятое (53,48 с) и шестое (53,79) место. А Виктория еще и установила личный рекорд.

Победительницей стала американка Сидни МакЛафлин — 51,46 с. Ее соотечественница Далайла Мухаммед друга, а бронза в активе нидерландки Фемке Бол.

Цитата

“Довольна, но больше довольна тем, что у меня есть силы и я могу еще добавлять. По трассе допустили несколько ошибок, поэтому старалась догнать между барьерами. Радуюсь, что в финале показала лучший результат за всю свою карьеру. Есть резервы будем их использовать”, — сказала Ткачук.

Напомним

Накануне украинский дуэт вышел в финал Олимпиады с артистического плавания.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада-2020
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