Китай сообщил о наибольшем количестве новых случаев COVID-19 с января

КИЕВ. 4 августа. УНН. Китай сообщил в среду о наибольшем количестве случаев локального распространения COVID-19 с января. Некоторые города усилили ограничения, сократили полеты и увеличили тестирование, чтобы справиться со вспышкой, вызванной вариантом “Delta”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

С конца июля вариант “Delta” был обнаружен как минимум в десятке китайских городов, включая столицу Пекин и Ухань, где в конце 2019-го появился новый коронавирус.

Официальные данные показали, что 3 августа Китай зарегистрировал 71 новый случай заражения COVID-19 внутри страны, что является самым высоким ежедневным показателем с 30 января. Число случаев заболевания увеличивалось в течение пяти дней подряд с 30 июля.

В большинстве городов еще не введены строгие общегородские ограничения, но в некоторых из них ограничено передвижение.

В Нанкине и Янчжоу в восточной провинции Цзянсу, где с 20 июля было зарегистрировано большинство местных случаев заболевания, были прекращены внутренние рейсы, междугородные автобусы, такси и транспортные средства вызова пассажиров из двух городов, а также прекращены автобусные перевозки.

Такие города, как Чжэнчжоу и Цзинчжоу заблокировали некоторые районы и ограничили общественный транспорт в районах, считающихся повышенным риском.

Ухань заявил, что намерен всего за три дня протестировать все свое 12-миллионное население, чтобы выявить коронавирусную инфекцию. Он закрыл части зоны экономического развития и инноваций.

Многие города закрыли туристические объекты и развлекательные заведения. Южный туристический город Чжанцзяцзе запретил жителям и туристам выезжать.

Добавим

Включая пациентов с симптомами заболевания, прибывших из-за рубежа, число новых случаев заболевания на 3 августа составило 96, по сравнению с 90 днем ​​ранее.

Китай сообщил о 27 новых бессимптомных случаях коронавируса, которые он не классифицирует как подтвержденные, по сравнению с 41 днем ​​ранее. О новых случаях смерти не сообщалось.

До вторника на материковом Китае было зарегистрированы 93 289 подтвержденных случаев заболевания. Общее количество погибших составило 4 636 человек.