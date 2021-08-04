В столице произошел пожар складского помещения

КИЕВ. 4 августа. УНН. В 20:23 на линию Святошинского районного управления ГСЧС поступило сообщение о том, что по улице Алексея Тихого в Киеве пылает помещение.

детали

На место происшествия сразу прибыли бойцы ГСЧС, пожарно-спасательные группы и несколько карет скорой помощи. К тушению пожара были привлечены 12 единиц техники и более 50 спасателей.

Известно, что горело одноэтажное складское помещение, площадь которого составляет 200 м. кв. Данное помещение было разделено на две части, одна из которых занималась производством рекламной продукции, а другая строительными материалами. И по предварительной информации возгорание произошло как раз в помещении по производству рекламной продукции, там занялся пластик, и уже потом пламя перекинулось на другую часть склада.

На момент возгорания работ в обеих частях помещения не велось, соответственно, пострадавших нету. На момент пожара на территории находилась только охрана, которая скорее всего и вызвала спасателей. В 21:30 пожар был локализован, а в 21:49 уже окончательно ликвидирован. Истинные причины пожара будет выяснять уже следствие.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

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