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В Украине повысят штрафы за нелегальное использование ГМО

В Украине повысят штрафы за нелегальное использование ГМО

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине планируют повысить штрафы за нелегальное использование ГМО. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании Кабмина, передает корреспондент УНН.

Детали

Невыполнение соответствующих правил и норм изготовления продукции влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов и на должностных лиц — от 700 до 1 000 необлагаемых минимумов.

Дополнение

В 13:00 Кабмин начал заседание. На повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Правительство планирует рассмотреть проект распоряжения Кабмина об утверждении плана мероприятий касательно реализации Декларации о безопасности школ. Цель проекта — создание условий для обеспечения права на образование и формирование безопасной образовательной среды в период вооруженного конфликта на востоке Украины.

Также правительство рассмотрит проекты распоряжений Кабмина об одобрении Стратегии энергетической безопасности, о выделении 1 859 915 грн из резервного фонда государственного бюджета для возмещения расходов, связанных с осуществлением неотложной эвакуации граждан Украины и членов их семей из сектора Газа.

Источник: УНН
Теги: Украина, штраф, ГМО
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