В ОАЭ от Covid-19 будут вакцинировать детей от трех лет

КИЕВ. 4 августа. УНН. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщило о намерениях прививать против коронавируса детей от трех лет китайской вакциной Sinopharm, сообщает УНН со ссылкой на Breitbart News Network.

Детали

Министерство здравоохранения и защиты населения ОАЭ в понедельник на своей странице в Twitter отметило о доступности для возрастной группы от 3 до 17 лет вакцины Sinopharm. В сообщении также говорится, что вакцина прошла тщательные клинические исследования и получила разрешение на использование в экстренных ситуациях.

В июне в стране проводили испытания китайской вакцины Sinopharm, в котором также принимали участие дети и племянники правящей семьи Абу-Даби. Всего в ходе исследования отследили иммунный ответ примерно 900 детей.

Добавим

В мае ОАЭ одобрили вакцину от Pfizer-BioNTech в случае экстренного применения для детей от 12 до 15 лет.

Напомним

В ВОЗ пришли к выводу, что препаратом от Pfizer/BioNTech можно вакцинироваться детям от 12 лет.

Европейский регулятор EMA рекомендовал вакцину Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.