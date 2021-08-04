Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 -0,0033  EUR: 31,89 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8370

В ОАЭ от Covid-19 будут вакцинировать детей от трех лет

В ОАЭ от Covid-19 будут вакцинировать детей от трех лет

КИЕВ. 4 августа. УНН. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщило о намерениях прививать против коронавируса детей от трех лет китайской вакциной Sinopharm, сообщает УНН со ссылкой на Breitbart News Network.

Детали

Министерство здравоохранения и защиты населения ОАЭ в понедельник на своей странице в Twitter отметило о доступности для возрастной группы от 3 до 17 лет вакцины Sinopharm. В сообщении также говорится, что вакцина прошла тщательные клинические исследования и получила разрешение на использование в экстренных ситуациях.

В июне в стране проводили испытания китайской вакцины Sinopharm, в котором также принимали участие дети и племянники правящей семьи Абу-Даби. Всего в ходе исследования отследили иммунный ответ примерно 900 детей.

Добавим

В мае ОАЭ одобрили вакцину от Pfizer-BioNTech в случае экстренного применения для детей от 12 до 15 лет.

Напомним

В ВОЗ пришли к выводу, что препаратом от Pfizer/BioNTech можно вакцинироваться детям от 12 лет.

Европейский регулятор EMA рекомендовал вакцину Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Источник: УНН
Теги: ОАЭ, вакцина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.