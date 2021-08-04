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Услуги "э-Предприниматель": украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты в "Дие"

Услуги "э-Предприниматель": украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты в "Дие"

КИЕВ. 4 августа. УНН. Отныне украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия" благодаря услугам "э-Предприниматель". Такое решение было принято на заседании Кабмина, передает УНН.

Детали

В частности, упрощается процедура начала и осуществления хозяйственной деятельности и предполагает получение:

  • государственной регистрации физического лица предпринимателем;
  • государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;
  • регистрации плательщиком единого налога;
  • регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость и тому подобное.

Дополнение

Среди самых популярных услуг, которые уже доступны в Дии - есть автоматическая регистрация ФЛП, регистрация места проживания ребенка, кредит на жилье для ВПЛ, справка о доходах, эМалыш, подписание документов.

Источник: УНН
Теги: услуги, предприниматели
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