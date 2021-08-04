Новости: Общество
4 августа 2021, 16:08 • Юлия Якимова • 4695
Услуги "э-Предприниматель": украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты в "Дие"
КИЕВ. 4 августа. УНН. Отныне украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия" благодаря услугам "э-Предприниматель". Такое решение было принято на заседании Кабмина, передает УНН.
Детали
В частности, упрощается процедура начала и осуществления хозяйственной деятельности и предполагает получение:
- государственной регистрации физического лица предпринимателем;
- государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;
- регистрации плательщиком единого налога;
- регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость и тому подобное.
Дополнение
Среди самых популярных услуг, которые уже доступны в Дии - есть автоматическая регистрация ФЛП, регистрация места проживания ребенка, кредит на жилье для ВПЛ, справка о доходах, эМалыш, подписание документов.
Источник: УНН
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