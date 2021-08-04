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Олимпиада-2020: борец Насибов приносит Украине еще одну медаль Игр в Токио

Олимпиада-2020: борец Насибов приносит Украине еще одну медаль Игр в Токио
Источник: Reuters

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинский борец Парвиз Насибов, выступающий в весе до 67 кг, завоевал серебряную награду на Олимпийских Играх в Токио. В финале Насибов уступил иранцу Мохаммадрезу Гараи.

Насибов первым из представителей Украины прошел в финал Олимпиады-2020 в борьбе. В полуфинале украинский борец в волевом стиле одолел египтянина Мохаммеда Эль-Сайеда, вырвав победу в конце встречи.

На Олимпиаде в Токио Насибов уже обновил лучший результат Украины в этой весовой категории греко-римской борьбе.

Детали

Первый бал в схватке за активность получил иранский борец. Насибову нужно было удержаться в партере, чтобы преимущество Гараи не увеличилось. Ему это удалось — даже без просмотра повтора на предмет наката иранцу очко не засчитали. А вот Насибов его получил, хотя потом Гараи сразу же вышел вперед и получил еще два очка.

В начале второго периода Насибов пропустил еще одну атаку — четыре очка получил Гараи и увеличил преимущество до шести очков. А из-за проигранного челленджа украинец позволил сопернику набрать еще очко. В итоге — поражение.

Отметим, что это восьмая награда для Украины на Играх в Токио.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада-2020
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