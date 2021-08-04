Зеленский назначил Чауса новым председателем Черниговской ОГА

КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса. Глава государства подписал соответствующий указ №343/2021", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что во время встречи в Офисе Президента Зеленский вручил Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Справка

Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".

Согласно декларации за прошлый год получил более 11 млн грн заработной платы.

Имеет в Чернигове квартиру площадью 72 квадратных метра, садовый дом и земельный участок в Клочкове - это село у Седнева. Владеет автомобилями Volkswagen Touran 2013 года выпуска и KIA Sorento 2017 года.

Дополнение

Кабинет министров Украины согласовал освобождение Анны Коваленко с должности председателя Черниговской областной государственной администрации. 27 июля ее мужа Руслана Хомчака освободили от должности главнокомандующего ВСУ.

27 июля Офис Президента Украины опубликовал указы Владимира Зеленского об освобождении Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении его первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит с должности по решению Президента Украины Владимира Зеленского.