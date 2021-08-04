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Новости: Криминал и ЧП
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Чауса доставили в суд где ему должны избрать меру пресечения

Чауса доставили в суд где ему должны избрать меру пресечения

КИЕВ. 4 августа. УНН. Экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса доставили в Высший антикоррупционный суд, где планируют рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

Так, Чемерис подтвердила, что подозреваемого доставили в ВАКС.

Что было раньше

Детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в больнице “Феофания”.

Чаусу было вручено ходатайство о применении меры пресечения. Заседание назначено на 14:00.

Что еще известно

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-судью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве заявляли, что знают о его местонахождении, и сообщили, что задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Дополнение

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвало правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина
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