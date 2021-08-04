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Кабмин отменил очередное соглашение Украины с СНГ в сфере туризма

Кабмин отменил очередное соглашение Украины с СНГ в сфере туризма

КИЕВ. 4 августа. УНН. Кабмин согласовал прекращение Соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, передает корреспондент УНН.

Детали

Соглашение отменили ввиду его неактуальности. Подписанное оно было государствами-участниками СНГ 30 декабря 1991 года.

Дополнение

Ранее Кабинет министров Украины принял проект постановления о денонсации соглашения о сотрудничестве в области туризма и намерение правительства Украины не становиться участником соглашения о Совете по туризму государств — участников Содружества Независимых Государств.

Напомним, Украина официально вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей.

Источник: УНН
Теги: КМУ, СНГ, Украина
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