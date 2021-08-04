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Новости: Экономика
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Шмыгаль анонсировал выпуск гособлигаций на 20 млрд грн

Шмыгаль анонсировал выпуск гособлигаций на 20 млрд грн

КИЕВ. 4 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду анонсировал выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам премьера, в текущем году правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%", которой сейчас воспользовались 648 семей, а общий объем кредитования составил 550 млн грн.

Цитата

"Правительство готовит различные инструменты, чтобы расширить возможности для украинцев получать доступное жилье. В частности, планируется выпуск государственных облигаций в размере 20 млрд грн для того, чтобы значительно большее количество людей смогли воспользоваться ипотечными программами. Сегодня утвердим условия, по которым Украинская финансовая жилищная компания будет предоставлять ипотечные кредиты и финансовый лизинг, будут определены критерии и перечень граждан, которые смогут воспользоваться этими программами", - заявил Шмыгаль.

Что было раньше

Закон Украины №1434-IX по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, вступил в силу 27 мая.

Авторы законодательной инициативы ранее указывали, что ГИУ действует на рынке ипотечного кредитования Украины с 2004 года. В 2020 году на выполнение программы "Доступная ипотека" было создано ЗАО "Украинская финансовая жилищная компания" ( "Укрфинжитло"), которая фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы граждане могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку - 7% годовых. Компания будет рефинансировать банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях.

Дополнение

В Украине заработала программа "Доступная ипотека 7%" с марта этого года.

В экспертных кругах говорят, в "дешевой" ипотеке от правительства могут быть подводные камни - "завуалированные какие-то дополнительные проценты - через год или через два года увеличение этих процентов. Или отдельный процент за выдачу кредита".

Источник: УНН
Теги: Украина, облигации, Денис Шмыгаль
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