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Участок дороги "Одесса-Киев", где произошел оползень, наконец-то отремонтировали

Участок дороги "Одесса-Киев", где произошел оползень, наконец-то отремонтировали

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Завершен ремонт участка на 337-м километре киевской трассы, в районе села Троицкое Подольского района, где 15 июля произошел масштабный оползень. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Детали

На поврежденном участке дороги укрепили насыпь, установили три слоя асфальтобетона и нанесли дорожную разметку.

Отметим, что произошедший на участке 15 июля сильный оползень, блокировал движение по правой полосе трассы в районе ЧП.

Причина масштабной деформации дорожного покрытия — затяжные дожди. В ликвидации последствий принимали участие 10 единиц техники. Работы продолжались круглосуточно. В облавтодоре отмечают, что участок, где произошел оползень, был построена еще в 2006 году. Ремонт не проводился.

Источник: УНН
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