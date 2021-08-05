Правоохранительные органы Украины будут обеспечивать дополнительную защиту белорусам, которым может угрожать опасность

КИЕВ. 5 августа. УНН. В связи с гибелью главы "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова, Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Республики Беларусь в Украину. Об этом УНН сообщили в Офисе Президента Украины.

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“Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую такую угрозу для людей”, — заявил Президент Украины.

Детали

Президентом Владимиром Зеленским было поручено Службе безопасности и Министерству внутренних рассмотреть все риски и защитить граждан Республики Беларусь, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

Данное решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической смерти политического активиста из Беларуси Виталия Шишова.

Что было раньше

Глава “Белорусского дома” в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа.

Как сообщалось, он вышел утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся. 3 августа в одном из Киевских парков он был найден повешенным. Во время следственных действий на теле погибшего политического активиста обнаружили ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.

Добавим

Уголовное производство начато по статье 115 УК.

Владимир Зеленский ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели главы “Белорусского дома” в Украине.