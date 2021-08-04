ВАКС начал заседание по избранию меры пресечения Чаусу

КИЕВ. 4 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, передает корреспондент УНН.

Детали

ВАКС начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Чаусу в виде содержания под стражей.

В зале суда, в частности присутствует Чаус и его адвокаты.

Добавим, что Чауса подозревают в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов в 2016 году.

Что было раньше

Детективы НАБУ задержали экс-суддю Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в больнице "Феофания".



Чаусу было также вручено ходатайство о применении меры пресечения.

Что еще известно

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-суддю Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве заявляли, что знают о его местонахождении, и сообщили, что задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Дополнение

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.