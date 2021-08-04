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Олимпиада-2020: Жан Беленюк добывает первое золото Украины на Играх в Токио

Олимпиада-2020: Жан Беленюк добывает первое золото Украины на Играх в Токио
Источник: Reuters

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинец Жан Беленюк — олимпийский чемпион Игр в Токио. В финале Жан Беленюк одолел трехкратного призера чемпионатов мира — венгра Виктора Лоринца.

Для Беленюка финал Олимпиады в Токио стал вторым в карьере. В 2016 году он также дошел до этой стадии, но в итоге завоевал лишь “серебро”, уступив россиянину Давиду Чакватадзе.

Детали

Первый бал за активность получил Лоринц. Но Беленюк мгновенно вышел из партера и поднялся. Стартовая 3-минутка закончилась с минимальным преимуществом венгра, но по контролю схватки со стороны украинца.

Беленюк заработал балл в начале пятой минуты схватки. А потом в партере заработал еще четыре очка благодаря двум накатам. Жан Беленюк удержал преимущество и стал олимпийским чемпионом и завоевал первое “золото” Украины на Олимпиаде-2020.

Дополнение

Беленюк был вторым украинским борцом, который вышел в среду, 4 июля, на финальную схватку. Ранее Парвиз Насибов пытался получить “золото” в весе до 67 кг, но проиграл в финале иранцу Мохаммадреза Гараи.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада-2020
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