Олимпиада-2020: Жан Беленюк добывает первое золото Украины на Играх в Токио

КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинец Жан Беленюк — олимпийский чемпион Игр в Токио. В финале Жан Беленюк одолел трехкратного призера чемпионатов мира — венгра Виктора Лоринца.

Для Беленюка финал Олимпиады в Токио стал вторым в карьере. В 2016 году он также дошел до этой стадии, но в итоге завоевал лишь “серебро”, уступив россиянину Давиду Чакватадзе.

Детали

Первый бал за активность получил Лоринц. Но Беленюк мгновенно вышел из партера и поднялся. Стартовая 3-минутка закончилась с минимальным преимуществом венгра, но по контролю схватки со стороны украинца.

Беленюк заработал балл в начале пятой минуты схватки. А потом в партере заработал еще четыре очка благодаря двум накатам. Жан Беленюк удержал преимущество и стал олимпийским чемпионом и завоевал первое “золото” Украины на Олимпиаде-2020.

Zhan Beleniuk of #UKR adds another Olympic medal to his tally, taking the gold in the men's Greco-Roman 87kg category! #Wrestling

#Silver Rio 2016#Gold Tokyo 2020#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @wrestling pic.twitter.com/JwnINIcgN9