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Олимпиада-2020: спортсменки в артистическом плавании приносят Украине десятую медаль Игр

Олимпиада-2020: спортсменки в артистическом плавании приносят Украине десятую медаль Игр

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук завоевал историческую “бронзу” и общую десятую награду этих Игр для Украины.

На Олимпийских играх-2020 разыграли первые медали в артистическом плавании — в соревнованиях дуэтов. Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук принесли Украине десятую награду Токио-2020. После двух четвертых мест на прошлых Играх-2016 в Рио Украина завоевала на этой Олимпиаде “бронзу”. Это первая медаль в артистическом плавании в истории Украины.

Детали

В финальную часть соревнований отобрались 12 дуэтов. Все они уже выполнили техническую программу в квалификации — оценки за неё прилагались к баллам за произвольную, с которой спортсменки выступали в финальный день, и по сумме определялись призеры.

После технической или обязательной, программы украинки Федина и Савчук занимали третье место. Они обходили своих главных конкуренток в борьбе за “бронзу” — японок Юкико Инуи и Мегуму Йошиду — не более, чем на пол балла.

В финале дуэты повторяли ту же произвольную программу, которую выполняли в квалификации. Марта и Анастасия выступила с ней еще лучше, чем в первый день. За выступление украинки получили 95.6 — почти на 0.7 выше, чем в квалификации, что позволило им превзойти личный рекорд.

Японки не смогли догнать украинок, и Федина и Савчук с суммой 189.462 уверенно удержались в тройке. Дуэт уступил только представительницам ОКР Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной и китаянкам Хуан Сюечень и Сунь Вэньянь.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада-2020
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