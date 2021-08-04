Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 -0,0033  EUR: 31,89 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
12120

Олимпиада-2020: Ирина Коляденко приносит еще одну медаль Игр для Украины

Олимпиада-2020: Ирина Коляденко приносит еще одну медаль Игр для Украины
Источник: Reuters

фотогалерея

КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинский борец Ирина Коляденко — бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио. В финале Коляденко одолела представительницу Латвии Анастасию Григорьеву, пишет УНН.

Детали

Первый период боя между Коляденко и Григорьевой закончился вничью. А вот в конце четвертой минуты украинка вышла вперед, однако заработала только один балл. Еще один балл Коляденко получила непросто, находясь на краю. Украинка была в минуте от бронзовой награды.

За пять секунд Коляденко вытолкали с ринга, но балл не засчитали. В итоге Ирина Коляденко — бронзовый призер Игр.

Добавим

Схватка Коляденко стала третьей в вечерней сессии. Перед ней медали завоевали Жан Беленюк (“золото”) и Парвиз Насибов (“серебро”).

Также дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук завоевал историческую “бронзу” в артистическом плавании и общую десятую награду этих Игр для Украины.

Отметим, что сейчас у Украины уже 11 медалей Игр.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада-2020
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.