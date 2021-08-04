Олимпиада-2020: Ирина Коляденко приносит еще одну медаль Игр для Украины

КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинский борец Ирина Коляденко — бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио. В финале Коляденко одолела представительницу Латвии Анастасию Григорьеву, пишет УНН.

Детали

Первый период боя между Коляденко и Григорьевой закончился вничью. А вот в конце четвертой минуты украинка вышла вперед, однако заработала только один балл. Еще один балл Коляденко получила непросто, находясь на краю. Украинка была в минуте от бронзовой награды.

За пять секунд Коляденко вытолкали с ринга, но балл не засчитали. В итоге Ирина Коляденко — бронзовый призер Игр.

Добавим

Схватка Коляденко стала третьей в вечерней сессии. Перед ней медали завоевали Жан Беленюк (“золото”) и Парвиз Насибов (“серебро”).

Также дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук завоевал историческую “бронзу” в артистическом плавании и общую десятую награду этих Игр для Украины.

Отметим, что сейчас у Украины уже 11 медалей Игр.