Чаусу будут избирать меру пресечения в закрытом режиме

КИЕВ. 4 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-суддьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, которого подозревают во взяточничестве, в закрытом судебном заседании, передает корреспондент УНН.

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"Осуществить рассмотрение этого ходатайства в закрытом судебном заседании", - сказал судья.

Что было раньше

ВАКС начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Чаусу в виде содержания под стражей. В зале суда, в частности присутствует Чаус и его адвокаты.

Перед заседанием адвокат заявлял, что в указанном деле есть материалы, которые содержит государственную тайну, поэтому будут просить о закрытом судебном заседании.

Добавим, что Чауса подозревают в получении взятки в сумме 150 тысяч долларов в 2016 году.

Дополнение

Детективы НАБУ задержали экс-суддью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в больнице "Феофания".



Чаусу было также вручено ходатайство о применении меры пресечения.

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-суддью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве заявляли, что знают о его местонахождении, и сообщили, задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года рождения.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.