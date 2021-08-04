Кабмин утвердил Стратегию энергетической безопасности Украины: что известно

КИЕВ. 4 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 августа, утвердил Стратегию энергетической безопасности Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Известно, что эту Стратегию разработали на период до 2025 года. Ее разработали с целью обеспечения сбалансированности экономического, социального и экономического измерений устойчивого развития Украины.

В частности, в Стратегии описан анализ угроз энергетической безопасности, описываются цели и задачи, направленные на предотвращение возникновения ситуаций, способных создать угрозу энергетической безопасности.

Что было раньше

Кабинет министров Украины продлил действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией и оставил до 31 августа ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-час.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины видит признаки монополии на энергетическом рынке в Украине и готов в случае возникновения угроз национальной безопасности вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации.

Контекст

1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Несмотря на открытие рынка, его регулирование со стороны правительства продолжилось, чтобы избежать роста тарифов для населения.

Однако, с 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятое якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго.

Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

К слову, бывшая исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявляла ранее, что ПСО на рынке электроэнергии в текущем виде экономически не сбалансированное и приводит к накоплению долгов и увеличению финансового небаланса. По ее мнению, если этот механизм оставлять без изменений до конца года долг "Гарантированного покупателя" перед НАЭК "Энергоатом" составит более 5 млрд грн.

Следует добавить, что к 2020 году в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию высокие в Европе.

В то же время, в Европейском Союзе разочарованы действиями Украины на рынке электрической энергии и считают, что новые правила рынка не работают.