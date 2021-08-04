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4 августа 2021, 15:34 • Юлия Якимова • 34275
Борец-нардеп Жан Беленюк, выиграв золото на Олимпиаде, станцевал гопак
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинский борец и народный депутат Жан Баланюк, который стал олимпийским чемпионом Игр в Токио и одолел трехкратного призера чемпионатов мира - венгра Виктора Лоринца, после победы станцевал гопак, передает УНН.
Детали
Для Беленюка финал Олимпиады в Токио стал вторым в карьере. В 2016 году он также дошел до этой стадии, но в итоге завоевал лишь "серебро", уступив россиянину Давиду Чакватадзе.
Дополнение
К слову, украинский боксер Александр Усик после того как выиграл золото Олимпийских игр 2012 года, также станцевал гопак. Тогда в финале он сошелся с с итальянцем Клементе Руссо в категории до 91 кг и победил со счетом 14:11.
Источник: УНН
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