Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 -0,0033  EUR: 31,89 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6015

Крупный пожар в Киеве: более 80 спасателей пытаются потушить склад на Оболони

Крупный пожар в Киеве: более 80 спасателей пытаются потушить склад на Оболони

фотогалерея

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Оболонском районе столицы, произошел пожар в недействующем складском здании размером 45х12 м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

К месту вызова немедленно было направлено спасателей из пожарно-спасательных подразделений.

"По прибытию было установлено, что пожар возник в 1-этажном складском здании размером 45х12 м. Не теряя времени, пожарные сразу приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении ГСЧС.

В 14:23 пожарные локализовали возгорание на площади 1 200 кв.м, сейчас идет ликвидация пожара.

Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов.

"Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников. Кроме того, осуществляется постоянный подвоз воды", - отметили в ГСЧС.

Для тушения пожара привлечено 16 единиц пожарно-спасательной техники и 85 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Напомним

Вчера, 3 августа, произошел пожар складского помещения в Киеве. На линию Святошинском районного управления ГСЧС поступило сообщение о том, что по улице Алексея Тихого в Киеве пылает помещение. Истинные причины пожара будет выяснять уже следствие.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары, склад
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.