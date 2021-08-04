Крупный пожар в Киеве: более 80 спасателей пытаются потушить склад на Оболони

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Оболонском районе столицы, произошел пожар в недействующем складском здании размером 45х12 м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

К месту вызова немедленно было направлено спасателей из пожарно-спасательных подразделений.

"По прибытию было установлено, что пожар возник в 1-этажном складском здании размером 45х12 м. Не теряя времени, пожарные сразу приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении ГСЧС.

В 14:23 пожарные локализовали возгорание на площади 1 200 кв.м, сейчас идет ликвидация пожара.

Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов.

"Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников. Кроме того, осуществляется постоянный подвоз воды", - отметили в ГСЧС.

Для тушения пожара привлечено 16 единиц пожарно-спасательной техники и 85 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Напомним

Вчера, 3 августа, произошел пожар складского помещения в Киеве. На линию Святошинском районного управления ГСЧС поступило сообщение о том, что по улице Алексея Тихого в Киеве пылает помещение. Истинные причины пожара будет выяснять уже следствие.