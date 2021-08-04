Закон о повышении акциза на ТВЕН за полгода принес казне 6,2 млрд грн - Юрий Гаврилечко

КИЕВ. 4 августа. УНН. С 1 января 2021 года, за полгода после принятия закона № 466 “О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов”, инициированного главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, государственный бюджет получил дополнительные 6,2 млрд грн.

Об этом в своем блоге написал экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко. Он констатировал, что, несмотря на бурные дискуссии и волну целенаправленной информационной кампании против предусмотренного законом повышения ставки акцизного налога на электронные сигареты, документ принес существенную пользу как государству, так и бизнесу.

“Законопроект № 1210, который стал Законом Украины № 466 и заработал с 1 января 2021 года. Судя по материалам СМИ, казалось бы, все, с этого момента нас должен был ожидать крах множества отраслевых рынков. В частности, электронных сигарет. И все потому, что глава налогового Комитета Гетманцев пролоббировал повышение ставок акцизного налога на ТВЕН (IQOS, GLO и т. д.) на 320%. Но... спустя полгода бюджет страны получил дополнительно 6,2 млрд грн поступлений, а электронные сигареты никуда не исчезли и только наращивают объемы продаж”, — свидетельствует эксперт.

Гаврилечко подметил очевидную тенденцию. Как правило, украинские СМИ мгновенно взрываются негодованием лишь тогда, когда законодательные инициативы профильного Комитета парламента выталкивают из привычной зоны комфорта олигархов и монополистов сверхприбыльных, зачастую опасных для здоровья украинцев товарных рынков. В свою очередь совершенно незамеченными остаются законопроекты, открывающие стране инновационные пути развития, по которым следует цивилизованный мир.

“Вступление в силу Закона Украины „О платежных услугах“ № 1591-ІХ, принятого парламентом 30 июня 2021 года, прошло практически незамеченным. При этом именно данный закон создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), которая должна объединить различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему и открыть Pay Pal дорогу в Украину, чего уже несколько лет ждут многие пользователи торговых интернет-сервисов. Но об этом в СМИ — полная тишина”, — пишет Гаврилечко.

Эксперт резюмировал, что за последние два года именно благодаря работе финансового Комитета были увеличены лимиты дохода, которые позволяют плательщикам пребывать на едином налоге (для 1 группы — до 1 млн грн, 2 группы — до 5 млн грн, 3 группы — до 7 млн грн); введены антиофшорные правила BEPS, введена ускоренная амортизация и увеличена стоимость основных средств; увеличен с 20 до 40 млн грн порог применения налоговых разниц (при исчислении налога на прибыль); проведена реформа налоговой ответственности, при которой привлечь налогоплательщика к ответственности станет возможно исключительно при наличии доказанной в суде вины.

“Когда особого единства в принимаемых экономических законопроектах среди монобольшинства нет, неплохо бы оппозиционерам перейти от критики к действиям. Например, к внесению поправок в законопроекты и активизации подготовки собственных, альтернативных проектов, а также к работе с заинтересованными сторонами. О чем это я? Да о том, что к уже многократно упоминаемому законопроекту № 5600 подано более 11 000 поправок! Не, ну могут же, когда захотят!” — подытожил Юрий Гаврилечко.