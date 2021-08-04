Главе Харьковского облсовета Товмасяну сообщили о подозрении

КИЕВ. 4 августа. УНН. Председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении более 1 млн грн взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

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“4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины („Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды“)”, — говорится в сообщении.

Детали

В САП сообщают, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

“По версии следствия в начале 2021 года председатель Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет”, — отмечается в сообщении.

В течение первого полугодия 2021 чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о представителе от “Слуги народа” Артуре Товмасяне.

Добавим, что сегодня, 4 августа голову Харьковского облсовета Товмасяна, фигурирующего в деле о миллионной взятке, попытаются исключить из фракции “Слуги народа”.

Дополнение

23 июля заместителю председателя Харьковского областного совета Андрею Малышу и его сообщнику-адвокату, которых уличили в вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. грн взятки от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности, сообщено о подозрении.

Андрею Малышу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога.

Позже за заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея Малыша и его пособника-адвоката, которых подозревают в получении более 1 млн грн взятки, внесли залоги. За Малыша 4,75 млн гривен залога, а за адвоката свыше 700 тыс. грн.