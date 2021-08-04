Избрание меры пресечения Чаусу: защита заявила отвод судье

КИЕВ. 4 августа. УНН. Защита экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса заявил об отводе судьи Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения. Об этом журналистам сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис, передает УНН.

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"В закрытом заседании было заявлено ходатайство об отводе судьи, ходатайство удовлетворено. Сейчас система автораспределения определила другого судью, который будет рассматривать это ходатайство", - сказала Чемерис.

По ее словам, ходатайство об отводе судьи рассмотрит Ольга Саландяк.

Что было раньше

ВАКС решил рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу в закрытом судебном заседании.

Добавим, что Чауса подозревают в получении взятки в сумме 150 000 долларов в 2016 году.

Дополнение

Детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в больнице "Феофания".

Чаусу было также вручено ходатайство о применении меры пресечения.

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-судью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве заявляли, что знают о его местонахождении, и сообщили, задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.