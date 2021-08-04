Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 -0,0033  EUR: 31,89 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
17670

Иловайская трагедия: двум генерал-полковникам Вооруженных сил РФ сообщили о подозрении

Иловайская трагедия: двум генерал-полковникам Вооруженных сил РФ сообщили о подозрении

КИЕВ. 4 августа. УНН. Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении двум генерал-полковникам Вооруженных сил РФ в убийстве украинских защитников под Иловайском. Об этом сообщает УНН по данным пресс-службы Офиса Генерального прокурора.

Цитата

"Начальник Главного штаба Сухопутных войск - первый заместитель Главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ (с января 2015 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ) и начальник Центрального комадно пункта Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в августе 2014 года, игнорируя нормы международного гуманитарного права, пренебрегая человеческой жизнью, с целью достижения своей цели по оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины, организовали и осуществили вероломное убийство украинских защитников у г. Иловайск во время их выхода из окружения так называемым "зеленым коридором", безопасность которого гарантировалась ВС РФ", - отметили в пресс-центре.

Детали

В течение 2014 - 2015 годов подозреваемые, управляя подразделениями войск РФ и незаконных вооруженных формирований, вели агрессивную войну против Украины.

Подозрение сообщили по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны)
  • ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряжены с умышленным убийством).

Сейчас указанных лиц планируют объявить в розыск. Досудебным расследованием руководит Главное следственное управление СБУ.

Добавим

В феврале 2021 года по делу Иловайской трагедии сообщили о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову.

Источник: УНН
Теги: Россия, Иловайский котел, подозреваемый
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.