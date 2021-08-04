В Украине уже с 1 сентября появятся электронные больничные

КИЕВ. 4 августа. УНН. К 1 сентября 2021 года ведомственные больницы должны подключиться к электронной системе здравоохранения, чтобы иметь возможность генерировать электронные больничные. Об этом сообщает УНН по данным пресс-центра Минздрава.

Детали

Сообщается, что учреждения здравоохранения, которые находятся в сфере управления МВД, ГСЧС Госпогранслужбы, Нацполиции, Укрзализныци, Минобороны, Минюста, Мининфраструктуры, Минмолодежспорта, Минсоцполитики, АМН, СБУ, ГУД, совместно с Минздравом должны осуществить регистрацию в электронной системе здравоохранения. Таким образом все учреждения здравоохранения ведомственного и коммунального подчинения будут иметь одинаковые сервисы для своих пациентов.

Цитата

"Введение электронных больничных - важный этап депаперизации не только в сфере здравоохранения, но и в построении системы эффективного электронного документооборота, что позволит существенно экономить бюджетные средства путем минимизации коррупционных рисков выдачи необоснованных больничных и упрощения процесса получения страховых выплат", - отметили в пресс-службе Минздрава.

Добавим

В Министерстве здравоохранения врачам медицинских учреждений советуют пройти обучение от Академии НСЗУ по формированию электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Напомним

С июня в Украине начала действовать переходная модель внедрения э-больничных, которая продлится до 31 августа 2021 года.