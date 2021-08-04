Инфекционист: настоящее уменьшение тестирование на COVID-19 приведет к волнообразному нашествию болезни в Украине

КИЕВ. 4 августа. УНН. Пока внимание и разъяснительная работа Министерства здравоохранения Украины сосредоточена исключительно на вакцинации от COVID-19, объемы тестирования на коронавирус катастрофически падают. Какие последствия это может иметь в будущем в распространении болезни УНН рассказал врач-инфекционист Виталий Евтушенко.

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“Мы не должны уменьшать количество тестирований, а наоборот. Ведь мы знаем, что люди, даже если вакцинированы, могут болеть. И хотя для этих людей болезнь угрозы может и не представляет, так как легче протекает болезнь, но они могут быть потенциально заразными для других. Поэтому для того, чтобы не распространять инфекцию желательно даже если ты вакцинирован — проверяться. Чтобы не было волнообразного нашествие COVID-19 снова”, — пояснил Виталий Евтушенко.

Детали

Сейчас весьма избирательно тестируют исключительно тех, у кого есть симптоматика, и то лишь в случае, если человек обратился к врачу и получил направление на ПЦР, ИФА или экспресс-тест на антиген, отмечает медик.

“Тестов много, есть и популярные антигенные. У нас в больнице мы всех тестируем — и на антитела, и на антигены (экспресс и ИФА-методом — ред.), и ПЦР-методом. Людям советую тестироваться, проверять себя. Это важно”, — подчеркнул инфекционист Евтушенко.

Стоит заметить

Эксперты для точного диагностирования COVID-19 рекомендуют сдавать доступные в Украине ПЦР или отечественный ИФА-тест на антиген коронавируса. Эти тесты эффективно выявляют все существующие на сегодня мутации коронавируса, в том числе и “Дельта”-штам. Более того — украинские сверхчувствительные ИФА-тесты на антиген диагностируют COVID-19 еще за 7 дней до появления первых симптомов, поэтому он эффективен для выявления болезни у тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом или для бессимптомных случаев.