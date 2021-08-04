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Состоялась первая репетиция парада к 30-летию Независимости: появились фото

фотогалерея

КИЕВ. 4 августа. УНН. В столице на взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая подготовка к юбилейному параду ко Дню независимости Украины. Об этом УНН сообщили в Национальной гвардии Украины.

Детали

3 августа, в столице прошла первая репетиция парадных расчетов к параду войск по случаю 30 годовщины Дня Независимости Украины. Национальная гвардия Украины сообщила, что на взлетную полосу ГП "Антонов" съехались тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Цитата

"Пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии представлять сразу 4 "коробки": военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул", кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной академии и сводный оркестр Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении.

Добавим

Планируется, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом. Основным отличием от прошлогоднего парада является то, что теперь ногу во время движения нужно поднимать на 10-15 см.

Напомним

В день празднования 30-й годовщины Независимости Украины впервые планируется провести три основные торжественные мероприятия, к проведению которых привлечено более 5 000 личного состава, и 400 единиц вооружения и техники.

Источник: УНН
Теги: парад, День Независимости
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