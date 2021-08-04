Дело Шеремета: Кузьменко смягчили меру пресечения и сняли электронный браслет

КИЕВ. 4 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева сменил меру пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного домашнего ареста на ночной, передает корреспондент УНН.

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"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Кузьменко с домашнего ареста на личное обязательство удовлетворить частично. Сменить Кузьменко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на (ночной - ред.) домашний арест, запретив покидать свое место жительства с 23:00 до 6:00 ", - сказала судья.

Впоследствии Кузьменко на своей странице в Facebook сообщила, что она уже без электронного браслета.

Что было раньше

Суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест.

Также суд изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь из ночного домашнего ареста на залог в размере более 168 тыс. грн. Позже был внесен залог и снят электронный браслет.

Дополнение

20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.