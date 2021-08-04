Певица Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом на планете

КИЕВ. 4 августа. УНН. Финансовое состояние Рианны сейчас составляют 1,7 миллиарда долларов, по оценке Forbes, что делает ее самой богатой женщиной-музыкантом в мире и второй после Опры Уинфри самой богатой артисткой, информирует УНН.

Детали

Но не ее музыка сделала ее такой богатой. Большая часть ее состояния (примерно 1,4 миллиарда долларов) приходится на Fenty Beauty, 50% акций которой принадлежат именно ей. Большая часть остальных доходов приходится на ее долю в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty.

Рианна, которая родилась на Барбадосе, не единственная знаменитость, которая получила выгоду от своего присутствия в социальных сетях (у нее 101 млн подписчиков в Instagram и 102,5 миллиона в Twitter) для создания косметического бренда, но она - успешный предприниматель в сфере красоты, который сделал это.

Fenty Beauty, совместное предприятие с французским конгломератом предметов роскоши LVMH (которым руководит Бернар Арно, второй по доходам человек в мире моды), было запущено в 2017 году.

Продукты, доступные в Интернете, мгновенно раскупаются. По данным LVMH, до 2018 года, линия приносила более 550 млн долларов годового дохода, опережая другие бренды, основанные знаменитостями, такие как Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, KKW Beauty Ким Кардашьян Уэст и Honest Company Джессики Альбы.

По оценкам Forbes, Fenty Beauty оценивается в 2,8 миллиарда долларов.

Fenty Beauty - не единственный бренд Рианны с оборотом в миллиард долларов. В феврале ее линия нижнего белья Savage x Fenty получила финансирование в размере 115 млн долларов при оценке в 1 млрд долларов.

Занимаясь модой и красотой, певица, не выпускала ни одного нового альбома с 2016 года.